В Варшаве люди вышли на массовый митинг против изменения судоустройства

Воскресенье, 16 июля 2017, 16:48

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У польского Сейма в Варшаве начался протест, направленный против противоречивой реформы судоустройства, которую предлагает провести правящая партия "Право и справедливость".

Люди начали собираться на митинг около 15:00 по местному времени, передает Gazeta Wyborcza.

Участники митинга считают, что предложенные изменения лишат суды независимости и подчинят их правительству и парламенту.

На место сбора приходят все больше людей. Они имеют с собой бело-красные флаги Польши и флаги ЕС. Некоторые свистят в свистки и бьют в барабаны.

Организатором манифестации является "Комитет по защите демократии", однако на митинге присутствуют также представители оппозиционных политических партий "Новочесна", "Вместе", "Гражданская платформа" и "Союз демократических левых сил".

Накануне площадь загородили дополнительными барьерами, здание Сейма охраняют правоохранители.

На площади собрались также сторонники правительства.

Напомним, Сенат Польши вслед за Сеймом проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов.

Согласно им, Верховный суд страны подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Ранее в Совете Европы раскритиковали новый польский закон о контроле над судьями.