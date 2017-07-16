Знайти
АКТУАЛЬНО

У Варшаві люди вийшли на масовий мітинг проти зміни судоустрою

Роковини трагедії MH17: біля посольства Росії в Нідерландах пройшов протест

У Варшаві протестували проти суперечливої судової реформи

Безлади у Франції: під час святкування Дня взяття Бастилії спалили 900 машин

У роковини путчу Ердоган пообіцяв відтинати голови зрадникам

Нападник на готель у Хургаді діяв за вказівкою ІДІЛ – ЗМІ



У Варшаві люди вийшли на масовий мітинг проти зміни судоустрою

Неділя, 16 липня 2017, 16:48
фото
Версія для друку Коментарі

Біля польського Сейму у Варшаві розпочався протест, спрямований проти суперечливої реформи судоустрою, яку пропонує провести керівна партія "Право і справедливість".

Люди почали збиратися на мітинг близько 15:00 за місцевим часом, передає Gazeta Wyborcza.

Учасники мітингу вважають, що запропоновані зміни позбавлять суди незалежності та підпорядкують їх уряду і парламенту. 

На місце збору приходять все більше людей. Вони мають із собою біло-червоні прапори Польщі та прапори ЄС. Дехто свистить у свистки та б’є у барабани.

 

Організатором маніфестації є "Комітет із захисту демократії", проте на мітингу присутні також представники опозиційних політичних партій "Новочесна", "Разом", "Громадянська платформа" та "Союз демократичних лівих сил".

Напередодні площу загородили додатковими бар’єрами, будівлю Сейму охороняють правоохоронці.

 

На площі зібралися також прихильники уряду.

Нагадаємо, Сенат Польщі слідом за Сеймом проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів.

Згідно з ними, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше у Раді Європи розкритикували новий польський закон про контроль над суддями.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:24
Розвідка Іраку заперечила смерть ватажка бойовиків ІДІЛ
16:48
фото
У Варшаві люди вийшли на масовий мітинг проти зміни судоустрою
16:09
У Сербії під час масштабної спецоперації поліція затримала 360 людей
15:42
Столтенберг закликав Берлін та Анкару домовитись щодо бази НАТО в Коньї
15:10
В Ірані за шпигунство американця засудили до 10 років ув'язнення
14:38
ЗМІ: Трамп погодився приїхати у Британію, коли йому забезпечать "теплий прийом"
14:20
У Сирії на північ від підконтрольного уряду міста Латакія стався вибух
14:01
фото
Литовці почали флешмоб у соцмережі: Кремль, ти не перепишеш нашу історію
13:17
У Багдаді військовим парадом відзначили звільнення Мосула від ІДІЛ
12:57
фото, відео
Роковини трагедії MH17: біля посольства Росії в Нідерландах пройшов протест
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Качка, Павло Клімкін, для Європейської правди

Новий етап відносин з ЄС: що має робити Україна після ратифікації Асоціації

Можна довго чекати сигналів і обіцянок членства від ЄС. А можна впроваджувати Угоду. Показати системність своїх намірів. І перетворити питання подальшої інтеграції з ЄС на абсолютно практичне і прагматичне. Тоді обопільно вигідна формула інтеграції знайдеться майже сама собою.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

"Міні-Югославія": що ЄС готовий запропонувати Балканам замість членства

"Міні-Югославія" – так "регіональний економічний простір" на Західних Балканах вже встигли "охрестити" медіа. ЕС нічим замінити європерспективу для Балкан, і в умовах, коли в реальності членство не є можливим, Європа вимушена вигадувати та фінансувати "підготовчі" проекти.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  