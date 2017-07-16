У Варшаві люди вийшли на масовий мітинг проти зміни судоустрою

Неділя, 16 липня 2017, 16:48

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Біля польського Сейму у Варшаві розпочався протест, спрямований проти суперечливої реформи судоустрою, яку пропонує провести керівна партія "Право і справедливість".

Люди почали збиратися на мітинг близько 15:00 за місцевим часом, передає Gazeta Wyborcza.

Учасники мітингу вважають, що запропоновані зміни позбавлять суди незалежності та підпорядкують їх уряду і парламенту.

На місце збору приходять все більше людей. Вони мають із собою біло-червоні прапори Польщі та прапори ЄС. Дехто свистить у свистки та б’є у барабани.

Організатором маніфестації є "Комітет із захисту демократії", проте на мітингу присутні також представники опозиційних політичних партій "Новочесна", "Разом", "Громадянська платформа" та "Союз демократичних лівих сил".

Напередодні площу загородили додатковими бар’єрами, будівлю Сейму охороняють правоохоронці.

На площі зібралися також прихильники уряду.

Нагадаємо, Сенат Польщі слідом за Сеймом проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів.

Згідно з ними, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше у Раді Європи розкритикували новий польський закон про контроль над суддями.