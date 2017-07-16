В Варшаве протестовали против противоречивой судебной реформы

Воскресенье, 16 июля 2017, 10:49

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В Варшаве в субботу, 15 июля, несколько сотен человек вышли к президентскому дворцу на акцию протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

На демонстрацию, организованную левой оппозиционной партией "Вместе", люди пришли с транспарантами "Хотим вето", "Анджей Дуда, это я, конституция, помнишь меня?" и "Позор".

Демонстранты требовали от президента Анджея Дуды наложить вето на спорный законопроект, который позволяет депутатам и главе Минюста назначать судей без консультации с судейскими кругами.

Напомним, накануне Сенат Польши вслед за Сеймом проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов.

Согласно им, Верховный суд страны подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Демонстрации против судебной реформы запланированы в Варшаве в воскресенье. На следующей неделе Еврокомиссия планирует рассмотреть планы польской судебной реформы.