Найти
АКТУАЛЬНО

Годовщина трагедии MH17: у посольства России в Нидерландах прошел протест

В Варшаве протестовали против противоречивой судебной реформы

Беспорядки во Франции: во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли 900 машин

В годовщину путча Эрдоган пообещал отсекать головы предателям

Нападавший на отель в Хургаде действовал по указанию ИГИЛ - СМИ

Республиканцы предложили объединить новые санкции против РФ с санкциями против КНДР



В Варшаве протестовали против противоречивой судебной реформы

Воскресенье, 16 июля 2017, 10:49
фото
Версия для печати Комментарии

В Варшаве в субботу, 15 июля, несколько сотен человек вышли к президентскому дворцу на акцию протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

На демонстрацию, организованную левой оппозиционной партией "Вместе", люди пришли с транспарантами "Хотим вето", "Анджей Дуда, это я, конституция, помнишь меня?" и "Позор".

Демонстранты требовали от президента Анджея Дуды наложить вето на спорный законопроект, который позволяет депутатам и главе Минюста назначать судей без консультации с судейскими кругами.

 
 

Напомним, накануне Сенат Польши вслед за Сеймом проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов.

Согласно им, Верховный суд страны подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Демонстрации против судебной реформы запланированы в Варшаве в воскресенье. На следующей неделе Еврокомиссия планирует рассмотреть планы польской судебной реформы.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:17
В Багдаде военным парадом отметили освобождение Мосула от ИГИЛ
12:57
фото, видео
Годовщина трагедии MH17: у посольства России в Нидерландах прошел протест
12:15
К годовщине путча турки должны были выслушать Эрдогана на своих мобильных
11:51
фото
В Турции перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
11:20
После потери связи истребители сопроводили пассажирский самолет в Штутгарт
11:11
Рейтинг поддержки Трампа установил исторический антирекорд
10:49
фото
В Варшаве протестовали против противоречивой судебной реформы
10:17
Беспорядки во Франции: во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли 900 машин
10:00
Макрон: Трамп может поменять решение о Парижском климатическом соглашении
09:54
В годовщину путча Эрдоган пообещал отсекать головы предателям
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, Павел Климкин, для Европейской правды

Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после ратификации Ассоциации

Можно долго ждать сигналов и обещаний членства от ЕС. А можно внедрять Соглашение. Показать системность своих намерений. И превратить вопрос дальнейшей интеграции с ЕС на абсолютно практический и прагматический. Тогда обоюдно выгодная формула интеграции найдется почти сама собой (укр.).

Наталья Ищенко, для Европейской правды

"Мини-Югославия": что ЕС готов предложить Балканам вместо членства

"Мини-Югославия" - так "региональное экономическое пространство" на Западных Балканах уже успели "окрестить" медиа. ЕС нечем заменить европерспективу для Балкан, и в условиях, когда в реальности членство невозможно, Европа вынуждена придумывать и финансировать "подготовительные" проекты (рус.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  