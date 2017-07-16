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Разведка Ирака опровергла смерть главаря боевиков ИГИЛ

Воскресенье, 16 июля 2017, 17:24
Версия для печати Комментарии

Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр Аль-Багдади не убит, а скрывается на территории Сирии.

Об этом заявил директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али Аль-Басри, сообщает Al Arabiya.

Басри опроверг информацию о смерти Аль-Багдади, отметив, что он скрывается на территории провинции Ракка, где расположен главный город террористов с одноименным названием.

Напомним, во вторник иракский телеканал Alsumaria News сообщил о гибели Абу Бакра Аль-Багдади.

О смерти Аль-Багдади сообщали много раз, однако ни разу информация не исходила от ИГИЛ.

Позже сирийские наблюдатели подтвердили информацию о смерти лидера ИГИЛ, тогда как в Пентагоне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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