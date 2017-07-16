Розвідка Іраку заперечила смерть ватажка бойовиків ІДІЛ

Неділя, 16 липня 2017, 17:24

Ватажок терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр Аль-Багдаді не вбитий, а переховується на території Сирії.

Про це заявив директор служби розвідки і контртерористичних операцій при МВС Іраку Абу Алі Аль-Басрі, повідомляє Al Arabiya.

Басрі спростував інформацію про смерть Аль-Багдаді, зазначивши, що він переховується на території провінції Ракка, де розташоване головне місто терористів з одноіменною назвою.

Нагадаємо, у вівторок іракський телеканал Alsumaria News повідомив про загибель Абу Бакра аль-Багдаді.

Про смерть аль-Багдаді повідомляли багато разів, проте жодного разу інформація не йшла від ІДІЛ.

Згодом сирійські спостерігачі підтвердили інформацію про смерть лідера ІДІЛ, тоді як у Пентагоні не змогли ні підтвердити, ні спростувати цієї інформації.