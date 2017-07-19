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Польша ответила России на обвинения в провокациях вокруг памятников СССР

Среда, 19 июля 2017, 13:49
Версия для печати Комментарии

В РФ ведется кампания по дискредитации доброго имени Польши, в которой участвует МИД России.

Так в МИД Польши отреагировали на обвинения российского МИД в "возмутительной провокации" в связи с изменениями в закон о запрете пропаганды коммунизма, передает "Польское радио".

"МИД Польши с сожалением наблюдает за участием спикера российского дипломатического ведомства в кампании по дискредитации доброго имени Польши, действия которой ставятся в один ряд с попытками интернет-порталов, которые поддерживают Министерства обороны и культуры России, исказить исторические факты, признанные также российскими исследователями", - отмечают в Министерстве иностранных дел Польши.

"Твердо подчеркиваем, что упомянутый Марией Захаровой закон не имеет целью и не направлен на введение изменений в законодательство, касающееся памятников, которые являются частью мест фактического захоронения солдат Красной армии. Его цель - предотвращение прославления символики тоталитаризма, жертвами которого стали миллионы поляков, украинцев, русских и представителей других народов", - утверждают в МИД Польши.

В польском МИДе заявили о стремлении к конструктивному диалогу с РФ и пригласили посла России Сергея Андреева в польский парламент.

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предусматривает снос памятников и памятных знаков, которые отдают дань коммунизму.

В России заговорили о санкциях против Польши в связи с этим законом. МИД РФ обвинил Польшу в провокациях и пригрозил последствиями из-за подписания закона.

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