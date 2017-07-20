Британия пригрозила возвращением в ЕС ядерных отходов после Brexit - СМИ

Великобритания предупредила Брюссель, что после Brexit она может отправить обратно в страны Евросоюза радиоактивные отходы, которые ранее отправлялись в Соединенное Королевство для переработки и хранения.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на документ, представленный Лондоном на переговорах относительно выхода из ЕС.
В документе зафиксировано право "вернуть радиоактивные отходы в страну происхождения".
Также речь идет об ответственности стран ЕС за некоторые "особые расщепляющиеся элементы", которые являются наиболее опасными и наиболее жестко регулируемыми типами ядерных веществ, включая плутоний из отработанного топлива.
По данным издания, пятая часть 126-тонных запасов плутония для гражданских нужд, которые хранятся на атомном комплексе в Селлафилде в английском графстве Камбрия, имеют импортное происхождение.
Это предприятие с 1970-х годов занималось переработкой отработанного ядерного топлива из стран ЕС, в том числе из Германии, Италии и Швеции.