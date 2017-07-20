Найти
АКТУАЛЬНО

В ЕС призвали украинскую власть расследовать убийство Павла Шеремета

Нетаньяху назвал "безумной" политику ЕС в отношении Израиля

Словакия выдвинула ультиматум Еврокомиссии из-за продуктов более низкого качества

Еврокомиссия пригрозила наказать Польшу через противоречивую судебную реформу

Македония не соглашается на аббревиатуру БЮРМ как название страны – глава МИД

Из-за наводнения на юге Великобритании эвакуированы десятки домов



Британия пригрозила возвращением в ЕС ядерных отходов после Brexit - СМИ

Четверг, 20 июля 2017, 08:28
Версия для печати Комментарии

Великобритания предупредила Брюссель, что после Brexit она может отправить обратно в страны Евросоюза радиоактивные отходы, которые ранее отправлялись в Соединенное Королевство для переработки и хранения.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на документ, представленный Лондоном на переговорах относительно выхода из ЕС.

В документе зафиксировано право "вернуть радиоактивные отходы в страну происхождения".

Также речь идет об ответственности стран ЕС за некоторые "особые расщепляющиеся элементы", которые являются наиболее опасными и наиболее жестко регулируемыми типами ядерных веществ, включая плутоний из отработанного топлива.

По данным издания, пятая часть 126-тонных запасов плутония для гражданских нужд, которые хранятся на атомном комплексе в Селлафилде в английском графстве Камбрия, имеют импортное происхождение.

Это предприятие с 1970-х годов занималось переработкой отработанного ядерного топлива из стран ЕС, в том числе из Германии, Италии и Швеции.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:23
Эстонское председательство в ЕС: Эрдогану стоит воздержаться от риторики о смертной казни
09:19
Госдеп США закрывает отдел по кибербезопасности - СМИ
08:52
В ЕС призвали украинскую власть расследовать убийство Павла Шеремета
08:41
ЕС становится слишком зависимым от транзита газа через Турцию - премьер Болгарии
08:28
Британия пригрозила возвращением в ЕС ядерных отходов после Brexit - СМИ
08:13
Нетаньяху назвал "безумной" политику ЕС в отношении Израиля
07:53
Беспорядки в Гамбурге во время G20: пострадавшие получат 40 млн евро компенсаций
07:37
Трамп рассказал о содержании второго разговора с Путиным на саммите G20
19:56
УЗ планирует расширить скоростное сообщение с Польшей
19:53
В Болгарии протестовали полицейские
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Изменения не для всех: что будет означать переход на европейский стандарт водительских прав

В странах ЕС обычно для водителей 1-й группы действует упрощенная система – достаточно проверить зрение/заполнить декларацию о состоянии здоровья. Требования к подтверждению состояния здоровья возрастают только по достижении 50-летнего возраста или в зависимости от тяжести условий труда (укр.)

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Гибридный пожарный: почему балканские страны проигнорировали российскую помощь

Американская пресса неоднократно высказывала предположение, что Россия фактически создала в Сербии почти не замаскированную военную базу... Несмотря на действительно ужасные пожары в Хорватии и Черногории, правительства этих стран не обратились за помощью к Гуманитарному центру...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  