Великобритания и ЕС начинают первый раунд переговоров о Brexit

Понедельник, 17 июля 2017, 08:28

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в понедельник встретится с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и это станет официальным началом первого раунда переговоров о выходе Британии из ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Первый раунд переговоров будет длиться четыре дня в Брюсселе, после чего ожидается пресс-конференция с информацией о первых результатах.

"Мы сделали хорошее начало в прошлом месяце, и на этой неделе начинаются реальные переговоры. Защита прав всех наших граждан является первоочередной задачей для меня в этом раунде, и это то, в чем мы должны достичь реального прогресса", - сказал Дэвис.

Его офис описывал предложение, сделанное Британией в прошлом месяце о правах граждан ЕС, как "справедливое и серьезное", хотя Барнье отверг его, как не соответствующее требованиям ЕС.

Рабочие группы сосредоточатся на трех направлениях: права граждан; требования ЕС, чтобы Великобритания заплатила около 60 млрд евро для покрытия текущих бюджетных обязательств ЕС; другие торговые вопросы, например, что произойдет с британскими товарами в магазинах ЕС после Brexit.

Четвертая группа, возглавляемая Дэвисом и Барнье, сосредоточится на устранении проблем в Северной Ирландии, когда новая граница ЕС отделит британский регион от Ирландии. В этом вопросе необходима ясность относительно будущих торговых отношений.