Послы G7 призвали расследовать убийство Шеремета и наказать виновных

Четверг, 20 июля 2017, 14:04

Послы G7 настаивают на важности продолжения расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине.

"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран Большой семерки отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении послов.

Послы отметили, что они продолжают поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинской власти раскрыть убийство Шеремета.