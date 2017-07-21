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100 тысяч поляков вышли на демонстрации против судебной реформы

Пятница, 21 июля 2017, 08:48
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Версия для печати Комментарии

Десятки тысяч людей в четверг вышли на акции протеста в Польше после принятия Сеймом страны противоречивого закона о Верховном суде в рамках проведения судебной реформы.

Об этом сообщает Wyborcza.

Крупнейшая демонстрация проходила в Варшаве, мэрия сообщила, что на улицах собрались около 50 000 человек. Полиция сообщила гораздо меньшую цифру - 14 тысяч.

 

Акции протеста проходили также в Познани, Вроцлаве, Лодзе, Кракове, Щецине и в десятках других городов по всей стране. Всего в протестах приняли участие более 100 000 человек.

Участники демонстраций требовали от президента страны Анджея Дуды ветировать принятый Сеймом законопроект, предусматривающий увольнение всех нынешних судей Верховного суда и назначения министром юстиции исполняющих обязанности на их место.

Законопроект еще должен принять Сенат (верхняя палата парламента), не исключено, что голосование состоится уже сегодня.

Согласно предлагаемой реформе, Верховный суд страны подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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