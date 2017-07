100 тысяч поляков вышли на демонстрации против судебной реформы

Десятки тысяч людей в четверг вышли на акции протеста в Польше после принятия Сеймом страны противоречивого закона о Верховном суде в рамках проведения судебной реформы.

Об этом сообщает Wyborcza.

Крупнейшая демонстрация проходила в Варшаве, мэрия сообщила, что на улицах собрались около 50 000 человек. Полиция сообщила гораздо меньшую цифру - 14 тысяч.

Акции протеста проходили также в Познани, Вроцлаве, Лодзе, Кракове, Щецине и в десятках других городов по всей стране. Всего в протестах приняли участие более 100 000 человек.

Hundreds of thousands of people marching now in #Warsaw #Poland to defend the rule of law. pic.twitter.com/ShEGwricF0