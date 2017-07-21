Парламент Молдовы требует вывести российские войска из Приднестровья

Пятница, 21 июля 2017, 13:07

Парламент Молдовы в пятницу принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

За соответствующий документ проголосовал 61 депутат, сообщает издание Noi.md.

Согласно документу, пребывание на территории страны российских войск представляет угрозу для суверенитета, целостности и независимости Молдовы.

"Дислокация на территории Молдовы значительного количества оружия и боеприпасов из Российской Федерации является постоянной угрозой в адрес страны. Парламент призывает международных посредников и наблюдателей инициировать политические дискуссии о преобразовании действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом", - говорится в документе.

Молдавские парламентарии призвали Россию завершить вывод войск и боеприпасов из Приднестровья.

Они обращаются ко всем международным организациям с просьбой поддержать инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Молдовы.

По данным агентства "Интерфакс", за принятие документа проголосовал 61 депутат из 101 от правящей коалиции Либеральной и Либерально-демократической партии.

Депутаты от оппозиционной партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они заявили, что "этот документ является геополитической провокацией в конце сессии парламента".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал одобренную декларацию провокацией в адрес России.