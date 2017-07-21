Парламент Молдови вимагає вивести російські війська з Придністров'я

П'ятниця, 21 липня 2017, 13:07

Парламент Молдови у п’ятницю схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

За відповідний документ проголосував 61 депутат, повідомляє видання Noi.md.

Згідно з документом, перебування на території країни російських військ є загрозою для суверенітету, цілісності і незалежності Молдови.

"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з Російської Федерації є постійною загрозою на адресу країни. Парламент закликає міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом", - ідеться у документі.

Молдовські парламентарі закликали Росію завершити виведення військ і боєприпасів з Придністров'я.

Вони звертаються до всіх міжнародних організацій з проханням підтримати ініціативу, спрямовану на підтвердження суверенітету і державності Молдови.

За даними агентства "Интерфакс", за прийняття документа проголосував 61 депутат зі 101 від правлячої коаліції Ліберальної і Ліберально-демократичної партії.

Депутати від опозиційної партії соціалістів в знак протесту покинули зал засідань. Вони заявили, що "цей документ є геополітичною провокацією наприкінці сесії парламенту".

Президент Молдови Ігор Додон назвав схвалену декларацію провокацією на адресу Росії.