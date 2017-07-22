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Россия заявила о подписании соглашения о зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

Суббота, 22 июля 2017, 12:54
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Россия заявляет, что в Каире по итогам переговоров с сирийской оппозицией было подписано соглашение о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"По результатам проведенных в Каире (Египет - Ред.) переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, в развитие астанинских договоренностей подписаны соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск, Сирия).

Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились обеспечить прекращение огня между сирийскими правительственными силами и оппозицией в четырех регионах.

Министр обороны США Джим Меттис критически высказался касательно соглашения. Глава Пентагона заявил, что предложенные Россией "зоны деэскалации" в Сирии вызывают много вопросов в США, в том числе касательно их эффективности.

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