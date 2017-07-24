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МИД снова просит отслеживать правильность обозначения Крыма на картах

Понедельник, 24 июля 2017, 17:39
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Министерство иностранных дел вновь просит сообщать об обнаружении неправильного обозначения Крыма на картах в мире.

МИД запускает второй этап проекта "Крым на карте мира", посвященный навигационным системам и продуктам, говорится на Facebook-странице ведомства.

Проект был запущен в конце 2015 года. В МИД подчеркивают, что за это время неоднократно удавалось исправить неправильные изображения оккупированного полуострова.

"Сейчас мы хотим обратить особое внимание на правильность обозначения АР Крым в навигационных продуктах. Каждый может помочь и присоединиться: просто откройте навигаторы в своих смартфонах/планшетах/автомобилях и посмотрите, правильно ли обозначена АР Крым на карте", - говорится в сообщении МИД.

В случае, если изображение является некорректным, МИД просит присылать на адрес crimea@mfa.gov.ua следующую информацию:

1. Скриншот/фото некорректного изображения.

2. Информация о навигационном продукте (название, язык использования, год изготовления, дата обновления карт).

3. Компания-производитель навигационной карты (название, страна, центральный офис).

4. Технический прибор, на котором работает программное обеспечение (название, год, производитель).

5. Дополнительная информация о продукте (например, если речь идет об обозначении АР Крым на навигаторе, который установлен в автомобиле – марка, год выпуска авто).

"Мы фиксируем все факты и обращаемся через наши посольства в центральные офисы компаний-производителей с просьбой исправить неточности в навигационных системах в соответствии с нормами международного права и резолюции ГА ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 года, подтверждающими территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - отмечает министерство.

Подробнее о проекте и его результатах читайте в статье на ЕвроПравде: "Как дипломатия соцсетей сохраняет Крым украинским".

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