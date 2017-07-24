МЗС знову просить відстежувати правильне позначення Криму на картах

Понеділок, 24 липня 2017, 17:39

Міністерство закордонних справ знову просить повідомляти про виявлення неправильного позначення Криму на картах у світі.

МЗС запускає другий етап проекту "Крим на карті світу", присвячений навігаційним системам та продуктам, ідеться на Facebook-сторінці відомства.

Проект було запущено наприкінці 2015 року. У МЗС підкреслюють, що за цей час неодноразово вдавалося виправити неправильні зображення окупованого півострова.

"Наразі ми хочемо звернути окрему увагу на правильність позначення АР Крим в навігаційних продуктах. Кожен може допомогти та долучитися: просто відкрийте навігатори в своїх смартфонах/планшетах/автомобілях та подивіться, чи правильно позначена АР Крим на карті", - ідеться у повідомленні МЗС.

У разі, якщо зображення є некоректним, МЗС просить надсилати на адресу crimea@mfa.gov.ua таку інформацію:

1. Скріншот/фото некоректного зображення.

2. Інформація про навігаційний продукт (назва, мова використання, рік виготовлення, дата оновлення карт).

3. Компанія-виробник навігаційної карти (назва, країна, центральний офіс).

4. Технічний прилад, на якому використовується програмний продукт (назва, рік, виробник).

5. Додаткова інформація про продукт (наприклад, якщо йдеться про позначення АР Крим на навігаторі, який встановлено в автомобілі - марка, рік випуску авто).

"Ми фіксуємо всі факти та звертаємось через наші посольства до центральних офісів компаній-виробників із проханням виправити неточності в навігаційних системах відповідно до норм міжнародного права та Резолюції ГА ООН №68/262 від 27 березня 2014 року, які підтверджують територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначає міністерство.

Детальніше про проект і його результати читайте на ЄвроПравді: "Як дипломатія соцмереж зберігає Крим українським".