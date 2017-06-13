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Польское общественное радио опубликовало карту Украины без Крыма

Вторник, 13 июня 2017, 19:11
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Польское общественное радио проиллюстрировало новость о действии безвизового режима Украини с ЕС картой Украины без Крыма.

Об этом сообщает Prostir.

В новости от 13 июня под названием "Украинцы пользуются безвизовым режимом" Польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) разместило карту Украины без Крыма.

 

Как отмечает издание, радио является частью общественных СМИ Польши, оно вещает в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве.

На странице вещателя появляются и другие сообщения, проиллюстрированные картой Украины без Крыма. В частности, на иллюстрации к радиопрограмме от 12 июня "Политики о последствиях отмены виз для украинцев".

Источником изображения, использованного радиостанцией, является портал бесплатных фотографий pixabay, а его автором - пользователь 3dman_eu с немецкого Дортмунда.

Напомним, в центре столицы Казахстана в рамках "Астана арт-фест" разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма.

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