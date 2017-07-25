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МИД РФ отрицает заявления CNN о вооружении Россией "Талибана"

Вторник, 25 июля 2017, 20:40
Версия для печати Комментарии

В российском МИДе отрицают заявления телеканала CNN о вооружении Россией афганского "Талибана".

Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает РИА "Новости".

"Мы неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур - надежный инструмент пропаганды", - сказала она.

CNN во вторник опубликовал видео боевиков "Талибана", вооруженных автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков.

"Генералы США впервые выдвинули предположение о том, что российское правительство пытался вооружить афганских боевиков, еще в апреле, но получить видео подтверждение с поля боя было непросто", - отмечает CNN.

На одном из видео, снятом близ Кабула, талибы демонстрируют оружие, которое, по их словам, они получили через северную провинцию Кундуз. Представитель группы заявил, что его группа получила автоматы через таджикскую границу и что они поступили из России.

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