РФ поставляет оружие боевикам "Талибана" в Афганистане – командующий США

Вторник, 25 апреля 2017, 11:58

Россия обеспечивает вооружением членов радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане.

Об этом заявил командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон, сообщает Reuters.

Николсон сделал заявление во время визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Афганистан.

Отвечая на вопрос журналистов, оказывает ли Россия помощь талибам, в частности, оружием, Николсон ответил: "Да, я не отрицаю этого".

Россия ранее отрицала предоставление какой-либо материальной помощи или оружия талибам. Однако РФ поддерживает связи с официальными представителями "Талибана", чтобы "подтолкнуть их к мирным переговорам".

В то же время высокопоставленный военный чиновник США, ссылаясь на данные разведки, подтвердил поставки Россией денежной и вооруженной поддержки талибам.

Он добавил, что поставки оружия ускорились в последние 18 месяцев.

Мэттис во время выступления в Кабуле заявил, что любое оружие, которое попадает в Афганистан из других стран, является нарушением международного права.