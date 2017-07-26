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Законопроект об усилении санкций США против РФ: детали документа

Среда, 26 июля 2017, 09:21
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В законопроекте "Противодействие противникам Америки через санкции", который был принят Палатой представителей США, важное место отводится поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

Законопроектом четко определено, что политика Соединенных Штатов состоит в поддержке правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности и осуждении и противодействии всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине.

Кроме того, США подтверждают непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжение любой части территории Украины с использованием военной силы.

Документ также предусматривает предоставление помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов и продолжение противодействия реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Документ также законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций.

Он предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики.

Также предусмотрено введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности; по отношению к лицам, которые ответственны за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории, действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ, в значительной мере способствовали возможностям РФ по проведению приватизации государственных активов, а также по отношению к иностранным физическим и юридическим лицам, способствовавшим усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн.

Поддержанная Палатой представителей законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

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