Найти
АКТУАЛЬНО

Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело, связанное с потерей контроля над Луганском

Российские сенаторы попросили Путина ввести санкции против Польши

Правительство Польши планирует продолжать судебную реформу, несмотря на вето президента

На Корсике и Французской Ривьере бушуют лесные пожары

Националисты Польши требуют запрета финансирования НПО иностранным капиталом

Послы ЕС обсудят расширение санкций против РФ из-за скандала с Siemens



Санкции США против РФ могут навредить 8 проектам с участием компаний стран ЕС

Вторник, 25 июля 2017, 11:40
Версия для печати Комментарии

Восемь проектов, куда вовлечены европейские компании, могут пострадать в случае принятия Конгрессом США законопроекта, под который будут подпадать фирмы, которые работают с Россией в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Euractiv.

"Закон будет наказывать любую компанию, которая работает не только сфере разработки, но и модернизации и поддержки проектов, связанных с Россией на планете", - отмечает издание.

Под новое законодательство США может попасть любая европейская компания, которая занимается российским трубопроводам в Европе. "Это было бы жестоко", - сказал один чиновник ЕС.

Сообщается, что Еврокомиссия подготовила перечень из восьми проектов, на которые повлияет смягченный после интенсивного давления дипломатов ЕС в Вашингтоне вариант законопроекта.

Список по проектам, где привлечены европейские и российские компании, включает: Liquiefied Natural Gas (Schell и "Газпром"), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть" ), "Северный поток 1" (различные европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (различные европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Shell и "Газпром"), "Шах-Дениз "и" Юго-Кавказский трубопровод "(ВР и Лукойл) и "Жор Польди "(BP, ENI и "Роснефть").

Сообщается, что ЕС активизировал свои усилия, чтобы минимизировать влияние на европейские фирмы. Миссия ЕС в Вашингтоне убедила конгрессменов США внести поправки в формулировку текста проекта на выходных.

Накануне пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас заявил, что в ЕС задействовали все дипломатические каналы, чтобы обратиться к США по поводу опасений относительно новых санкций против РФ, которые могут навредить энергетическим компаниям в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе выразили тревогу по поводу шагов Конгресса США в направлении усиления санкций против РФ, призвав Вашингтон координировать свои действия с партнерами по G7 и предупредив о непредвиденных последствиях.

Напомним, Брюссель готовится принять меры, если новые санкции США против России навредят европейским энергетическим компаниям.

По информации The Financial Times, согласно записке, подготовленной для заседания Еврокомиссии на среду, Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если американские меры "будут приняты без учета опасений ЕС".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:30
США разместят по роте в странах Балтии на время учений РФ "Запад" – посол США в Эстонии
13:26
GRECO: Украина должна эффективно внедрить антикоррупционное законодательство
13:18
Автобусный перевозчик Flixbus открыл маршруты из 4 городов Украины
12:58
Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело, связанное с потерей контроля над Луганском
12:54
ЕСПЧ присудил компенсацию фигуранту дела об убийстве Немцова
12:42
Во всех фонтанах Ватикана из-за засухи перекрывают воду
12:29
фото
Полиция Швейцарии обнародовала фото подозреваемого в нападении с бензопилой
12:26
Российские сенаторы попросили Путина ввести санкции против Польши
11:44
На границе Испании и Марокко мужчина ранил ножом полицейского
11:40
Санкции США против РФ могут навредить 8 проектам с участием компаний стран ЕС
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Константинов, для Европейской правды

Военная защита для инвестиций: что означает открытие китайской базы в Африке

Приход китайских ВМС в Джибути дает положительный ответ на важный вопрос: китайцы готовы выступить гарантом безопасности в зоне Нового шелкового пути. А значит, в ближайшие годы мы увидим еще не одну китайскую военную базу за пределами КНР.

Елена Бабакова, для Европейской правды, Варшава

Победа на две трети: кто выиграл от масштабных протестов в Польше

Среди лозунгов "Свободные суды", "Будем уважать Конституцию", "Вон с Качиньским" самым популярным был все-таки призыв к президенту Анджею Дуде "Три раза вето". И вот Дуда вето применил, но к двум законам. Возникает вопрос: стоит ли так же горячо протестовать ради вето для третьего?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  