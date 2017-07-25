Санкции США против РФ могут навредить 8 проектам с участием компаний стран ЕС

Вторник, 25 июля 2017, 11:40

Восемь проектов, куда вовлечены европейские компании, могут пострадать в случае принятия Конгрессом США законопроекта, под который будут подпадать фирмы, которые работают с Россией в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Euractiv.

"Закон будет наказывать любую компанию, которая работает не только сфере разработки, но и модернизации и поддержки проектов, связанных с Россией на планете", - отмечает издание.

Под новое законодательство США может попасть любая европейская компания, которая занимается российским трубопроводам в Европе. "Это было бы жестоко", - сказал один чиновник ЕС.

Сообщается, что Еврокомиссия подготовила перечень из восьми проектов, на которые повлияет смягченный после интенсивного давления дипломатов ЕС в Вашингтоне вариант законопроекта.

Список по проектам, где привлечены европейские и российские компании, включает: Liquiefied Natural Gas (Schell и "Газпром"), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть" ), "Северный поток 1" (различные европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (различные европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Shell и "Газпром"), "Шах-Дениз "и" Юго-Кавказский трубопровод "(ВР и Лукойл) и "Жор Польди "(BP, ENI и "Роснефть").

Сообщается, что ЕС активизировал свои усилия, чтобы минимизировать влияние на европейские фирмы. Миссия ЕС в Вашингтоне убедила конгрессменов США внести поправки в формулировку текста проекта на выходных.

Накануне пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас заявил, что в ЕС задействовали все дипломатические каналы, чтобы обратиться к США по поводу опасений относительно новых санкций против РФ, которые могут навредить энергетическим компаниям в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе выразили тревогу по поводу шагов Конгресса США в направлении усиления санкций против РФ, призвав Вашингтон координировать свои действия с партнерами по G7 и предупредив о непредвиденных последствиях.

Напомним, Брюссель готовится принять меры, если новые санкции США против России навредят европейским энергетическим компаниям.

По информации The Financial Times, согласно записке, подготовленной для заседания Еврокомиссии на среду, Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если американские меры "будут приняты без учета опасений ЕС".