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Россию будут вынуждены покинуть 700 американских дипломатов - росСМИ

Суббота, 29 июля 2017, 14:45
Версия для печати Комментарии

Россия в ответ на новые санкции США заставит Госдеп отозвать со своей территории более 700 сотрудников.

Об этом газете "Коммерсант" сообщили два дипломатических источника.

"По словам двух дипломатических источников в российской столице, Госдепу США придется сократить численность сотрудников посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек", - говорится в публикации издания.

Американская сторона на официальный запрос издания с просьбой уточнить нынешнее количество дипломатов и техперсонала в посольстве США в РФ отвечать отказалась.

Ранее российское агентство "РИА Новости" сообщало о значительно меньшем количество человек. По данным источников, речь шла о сокращении 200-300 сотрудников диппредставительств США.

Издание Washington Post сообщало, что Россию покинут "сотни дипломатов".

Как известно, Государственный департамент США выразил протест в связи с санкциями России. Однако там очень сухо комментируют требование РФ о сокращении персонала.

На сайте Госдепа до сих пор не появилось заявление по этому поводу. Известно, что госсекретарь Тиллерсон обсудил дипломатические санкции с российским коллегой Лавровым. Однако лично он этот вопрос не комментировал.

Так же на российский ультиматум до сих пор не отреагировал Дональд Трамп.

Напомним, в пятницу, 28 июля, МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складскими помещениями на Дорожный улице в Москве и дачой в Серебряном бору.

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