Росію будуть змушені залишити 700 американських дипломатів – росЗМІ

Росія у відповідь на нові санкції США змусить Держдеп відкликати зі своєї території понад 700 співробітників.
Про це газеті "Коммерсант" повідомили два дипломатичних джерела.
"За словами двох дипломатичних джерел в російській столиці, Держдепу США доведеться скоротити чисельність співробітників посольства в Москві і генконсульств на території Росії більш ніж на 700 осіб", - ідеться у публікації видання.
Американська сторона на офіційний запит видання з проханням уточнити нинішню кількість дипломатів і техперсоналу в посольстві США в РФ відповідати відмовилася.
Раніше російське агентство "РИА Новости" повідомляло про значну меншу кількість осіб. За даними джерел, мова ішла про скорочення 200-300 співробітників диппредставництв США.
Видання Washington Post повідомляло, що Росію залишать "сотні дипломатів".
Як відомо, Державний департамент США висловив протест у зв’язку із санкціями Росії. Однак там дуже сухо коментують вимогу РФ про скорочення персоналу.
На сайті Держдепу досі не з’явилася заява щодо цього. Відомо, що держсекретар Тіллерсон обговорив дипломатичні санкції з російським колегою Лавровим. Однак особисто він це питання не коментував.
Так само на російський ультиматум досі не відреагував Дональд Трамп.
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, МЗС РФ оголосив про санкції проти американських дипломатів. Це стало відповіддю Москви на прийнятий Конгресом США законопроект про санкції проти Росії.
Росія вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб. Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному бору.