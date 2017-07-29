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Росію будуть змушені залишити 700 американських дипломатів – росЗМІ

Субота, 29 липня 2017, 14:45
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Росія у відповідь на нові санкції США змусить Держдеп відкликати зі своєї території понад 700 співробітників.

Про це газеті "Коммерсант" повідомили два дипломатичних джерела.

"За словами двох дипломатичних джерел в російській столиці, Держдепу США доведеться скоротити чисельність співробітників посольства в Москві і генконсульств на території Росії більш ніж на 700 осіб", - ідеться у публікації видання.

Американська сторона на офіційний запит видання з проханням уточнити нинішню кількість дипломатів і техперсоналу в посольстві США в РФ відповідати відмовилася.

Раніше російське агентство "РИА Новости" повідомляло про значну меншу кількість осіб. За даними джерел, мова ішла про скорочення 200-300 співробітників диппредставництв США.

Видання Washington Post повідомляло, що Росію залишать "сотні дипломатів". 

Як відомо, Державний департамент США висловив протест у зв’язку із санкціями Росії. Однак там дуже сухо коментують вимогу РФ про скорочення персоналу.  

На сайті Держдепу досі не з’явилася заява щодо цього. Відомо, що держсекретар Тіллерсон обговорив дипломатичні санкції з російським колегою Лавровим. Однак особисто він це питання не коментував.  

Так само на російський ультиматум досі не відреагував Дональд Трамп.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, МЗС РФ оголосив про санкції проти американських дипломатів. Це стало відповіддю Москви на прийнятий Конгресом США законопроект про санкції проти Росії.

Росія вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб. Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному бору.

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