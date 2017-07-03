В Гамбурге произошли первые столкновения между полицией и демонстрантами перед саммитом G20

Понедельник, 03 июля 2017, 09:05

За несколько дней до открытия саммита стран Большой двадцатки (G20) в Гамбурге произошли первые столкновения между протестующими против политики G20 и полицией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вечером в воскресенье, 2 июля, гамбургская полиция помешала демонстрантам, которые хотели установить палаточный городок на полуострове Ентенвердер на берегу реки Эльбы.

В полиции заявили, что демонстрация была разрешена, но организаторов заранее предупредили, что запрещают устраивать лагерь для ночевки.

На месте демонстрации вечером в воскресенье находилось около 600 человек. Некоторые из них начали устанавливать палатки.

Правоохранители помешали участникам акции и убрали одиннадцать палаток.

Представитель полиции утверждает, что демонстранты бросали в стражей порядка воздушные шарики, наполненные краской.

Полицейские применили против нескольких участников акции перечный спрей.

По данным полиции, одного протестующего задержали.

Напомним, накануне, за несколько дней до саммита G20, в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию.

Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что администрация Гамбурга приняла распоряжение, которое запрещает проведение демонстраций в городе в дни проведения саммита G20.