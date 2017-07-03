В Гамбурге произошли первые столкновения между полицией и демонстрантами перед саммитом G20

За несколько дней до открытия саммита стран Большой двадцатки (G20) в Гамбурге произошли первые столкновения между протестующими против политики G20 и полицией.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Вечером в воскресенье, 2 июля, гамбургская полиция помешала демонстрантам, которые хотели установить палаточный городок на полуострове Ентенвердер на берегу реки Эльбы.
В полиции заявили, что демонстрация была разрешена, но организаторов заранее предупредили, что запрещают устраивать лагерь для ночевки.
На месте демонстрации вечером в воскресенье находилось около 600 человек. Некоторые из них начали устанавливать палатки.
Правоохранители помешали участникам акции и убрали одиннадцать палаток.
Представитель полиции утверждает, что демонстранты бросали в стражей порядка воздушные шарики, наполненные краской.
Полицейские применили против нескольких участников акции перечный спрей.
По данным полиции, одного протестующего задержали.
Напомним, накануне, за несколько дней до саммита G20, в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию.
Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.
Ранее сообщалось, что администрация Гамбурга приняла распоряжение, которое запрещает проведение демонстраций в городе в дни проведения саммита G20.