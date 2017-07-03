Найти
АКТУАЛЬНО

В Гамбурге произошли первые столкновения между полицией и демонстрантами перед саммитом G20

Во Франции в результате стрельбы у мечети ранены восемь человек

В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20

Число погибших в результате атаки смертника в Дамаске возросло до 19 человек

В Манчестере судят британца, который воевал в Украине на стороне сепаратистов

Опрос: 60% британцев хотят сохранить гражданство ЕС после Brexit



В Гамбурге произошли первые столкновения между полицией и демонстрантами перед саммитом G20

Понедельник, 03 июля 2017, 09:05
Версия для печати Комментарии

За несколько дней до открытия саммита стран Большой двадцатки (G20) в Гамбурге произошли первые столкновения между протестующими против политики G20 и полицией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вечером в воскресенье, 2 июля, гамбургская полиция помешала демонстрантам, которые хотели установить палаточный городок на полуострове Ентенвердер на берегу реки Эльбы.

В полиции заявили, что демонстрация была разрешена, но организаторов заранее предупредили, что запрещают устраивать лагерь для ночевки.

На месте демонстрации вечером в воскресенье находилось около 600 человек. Некоторые из них начали устанавливать палатки.

Правоохранители помешали участникам акции и убрали одиннадцать палаток.

Представитель полиции утверждает, что демонстранты бросали в стражей порядка воздушные шарики, наполненные краской.

Полицейские применили против нескольких участников акции перечный спрей.

По данным полиции, одного протестующего задержали.

Напомним, накануне, за несколько дней до саммита G20, в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию.

Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что администрация Гамбурга приняла распоряжение, которое запрещает проведение демонстраций в городе в дни проведения саммита G20.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:33
В Лондоне неизвестный дрон нарушил работу аэропорта Гатвик
09:18
ООН: Тысячи людей заблокированы в Мосуле из-за наступления иракских военных
09:05
В Гамбурге произошли первые столкновения между полицией и демонстрантами перед саммитом G20
08:48
Военный корабль США приблизился к спорному острову в Южно-Китайском море
08:21
Арабские страны продлили срок ультиматума Катару еще на 48 часов
08:10
США и Япония договорились усилить давление на КНДР
08:04
Во Франции в результате стрельбы у мечети ранены восемь человек
18:13
Трамп планирует короткий визит в Британию - СМИ
17:22
Фото
В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20
16:38
Число погибших в результате атаки смертника в Дамаске возросло до 19 человек
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда

Решение Гаагского суда должно было поставить точку в споре, который длится уже 25 лет, но вместо этого дало старт обострению ситуации. На карте Европы появилась новая точка напряженности. Решение суда лишь разожгло территориальный спор двух членов ЕС: Хорватии и Словении (укр.)

Елена Бабакова, для Европейской правды

Работа по безвизу и другие неожиданности: как Польша меняет рынок труда для украинцев

Польша – пока единственная страна Шенгенской зоны и ЕС, чье законодательство предусматривает, что украинцы, которые пересекли границу в рамках безвизового режима, тоже имеют право на работу. Поэтому тут действительно произошли радикальные изменения...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  