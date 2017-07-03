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Опрос: почти 60% американцев не одобряют работу Трампа

Понедельник, 03 июля 2017, 12:23
Версия для печати Комментарии

Почти 60% американцев не одобряют работу, которую проводит их президент Дональд Трамп.

Об этом говорится в результатах опроса Gallup.

Неодобрительная оценка достигла 57%, однако это чуть меньше, чем в середине июня, когда Трамп получил 60% неодобрения граждан США.

Издание The Hill отмечает, что рейтинг неодобрения предшественников Трампа - демократов Билла Клинтона и Барака Обамы - никогда не опускался до отметки в 60%, которой Трамп достиг 12 июня этого года.

А бывший президент США Джордж Буш достиг такого рейтинга неодобрения, как Трамп, после почти пяти лет работы в должности.

Ранее сообщалось, что более чем три четверти мира не доверяют или мало доверяют лидерству президента США Дональда Трампа, когда речь идет о международных делах.

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