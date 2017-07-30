В Кишиневе проходит протест против смешанной системы выборов

Воскресенье, 30 июля 2017, 13:15

Более тысячи противников смешанной системы выборов проводят очередную акцию перед зданием парламента Молдовы.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

В планах организаторов пройти шествием к администрации президента, здания генпрокуратуры, офиса Демократической партии Молдовы. Своих сторонников вывели лидеры партий "Платформа Достоинство и Правда" (DA), "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократической партии.

Здание парламента охраняется, но не так усиленно, как в день принятия смешанной системы.

"Сейчас они все смотрят по телевизору, что происходит. Затем покажут ложь, что здесь 100 человек. Они узурпировали власть, подчинили суды и прокуратуру, только мы можем защитить наши права. Мы - народ и победа за нами ", - заявила лидер PAS Майя Санду.

Противники смешанной избирательной системы обещали снова собраться на протест во время акции 21 июля около администрации президента. Организаторы надеются, что осенью протесты возобновятся с новой силой, и в них примут участие больше людей.

Напомним, молдавский парламент одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную систему выборов. В тот же день закон подписал президент Игорь Додон.

Принятие закона сопровождалось акциями протеста внутри страны и вызвало негативную реакцию за рубежом.

Европейская народная партия потребовала от Еврокомиссии приостановить финансирование Молдовы и посмотреть Соглашение об ассоциации страны с ЕС.