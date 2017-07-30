Знайти
АКТУАЛЬНО

У Нідерландах сталася пожежа на найбільшому НПЗ Європи

У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей

Через пожежу на концерті у Барселоні евакуювали 20 тисяч людей

Рогозін погрожує санкціями усім, хто не пустив його в Молдову

У Швейцарії відкрили найдовший у світі підвісний пішохідний міст

В Іспанії вирують лісові пожежі, сотні людей евакуйовані



У Кишиневі триває протест проти змішаної системи виборів

Неділя, 30 липня 2017, 13:15
Версія для друку Коментарі

Більше тисячі противників змішаної системи виборів проводять чергову акцію перед будівлею парламенту Молдови.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

У планах організаторів пройти ходою до адміністрації президента, будівлі генпрокуратури, офісу Демократичної партії Молдови. Своїх прибічників вивели лідери партій "Платформа Гідність і Правда" (DA), "Дія і солідарність" (PAS) і Ліберально-демократичної партії.

Будівля парламенту охороняється, але не так посилено, як в день прийняття змішаної системи.

 "Зараз вони всі дивляться по телевізору, що відбувається. Потім покажуть брехню, що тут 100 людей. Вони узурпували владу, підпорядкували суди і прокуратуру, тільки ми можемо захистити наші права. Ми - народ і перемога за нами ", - заявила лідер PAS Майя Санду.

Противники змішаної виборчої системи обіцяли знову зібратися на протест під час акції 21 липня біля адміністрації президента. Організатори сподіваються, що восени протести відновляться з новою силою, і в них братимуть участь більше людей.

Нагадаємо, молдовський парламент схвалив у другому читанні законопроект про перехід на змішану систему виборів. У той же день закон підписав президент Ігор Додон.

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту всередині країни та викликало негативну реакцію за кордоном.

Європейська народна партія зажадала від Єврокомісії призупинити фінансування Молдови та переглянути Угоду про асоціацію країни з ЄС.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:55
фото, відео
У Нідерландах сталася пожежа на найбільшому НПЗ Європи
13:15
У Кишиневі триває протест проти змішаної системи виборів
12:46
відео
Від вибуху в житловому будинку в Іспанії загинула одна людина, вісім поранені
12:20
фото
У Швейцарії відкрили найдовший у світі підвісний пішохідний міст
11:44
У рефрижераторі поблизу Дюнкерка знайшли 26 мігрантів
11:19
У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей
10:52
США хочуть скликати екстрене засідання ООН щодо КНДР
10:49
Стратегічні бомбардувальники США провели маневри над Корейським півостровом
10:08
фото, відео
Через пожежу на концерті у Барселоні евакуювали 20 тисяч людей
09:48
Варшава відповіла на відкриття Єврокомісією справи проти Польщі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Бедратенко, українська служба "Голосу Америки"

Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію

Якщо Трамп застосує право вето, його - за всіма ознаками - законодавці зможуть легко подолати. Але є ще один варіант. А в міжсесійний час діє норма, відома за назвою "кишенькове вето" (pocket veto). Якщо президент протягом 10 днів не підписує певний закон, то документ "вмирає"...

Українська правда, Європейська правда

Друзям все, ворогам закон: як Порошенко повертає Україну до вибіркового правосуддя

Указ Порошенка повертає Україну до традицій Януковича, до часів маніпулювання правом на догоду собі та вибіркового правосуддя. Казус Саакашвілі - це не питання особистого конфлікту двох політиків. Це спроба президента наділити себе безмежною владою...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  