У Кишиневі триває протест проти змішаної системи виборів

Неділя, 30 липня 2017, 13:15

Більше тисячі противників змішаної системи виборів проводять чергову акцію перед будівлею парламенту Молдови.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

У планах організаторів пройти ходою до адміністрації президента, будівлі генпрокуратури, офісу Демократичної партії Молдови. Своїх прибічників вивели лідери партій "Платформа Гідність і Правда" (DA), "Дія і солідарність" (PAS) і Ліберально-демократичної партії.

Будівля парламенту охороняється, але не так посилено, як в день прийняття змішаної системи.

"Зараз вони всі дивляться по телевізору, що відбувається. Потім покажуть брехню, що тут 100 людей. Вони узурпували владу, підпорядкували суди і прокуратуру, тільки ми можемо захистити наші права. Ми - народ і перемога за нами ", - заявила лідер PAS Майя Санду.

Противники змішаної виборчої системи обіцяли знову зібратися на протест під час акції 21 липня біля адміністрації президента. Організатори сподіваються, що восени протести відновляться з новою силою, і в них братимуть участь більше людей.

Нагадаємо, молдовський парламент схвалив у другому читанні законопроект про перехід на змішану систему виборів. У той же день закон підписав президент Ігор Додон.

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту всередині країни та викликало негативну реакцію за кордоном.

Європейська народна партія зажадала від Єврокомісії призупинити фінансування Молдови та переглянути Угоду про асоціацію країни з ЄС.