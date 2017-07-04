В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма

Вторник, 04 июля 2017, 19:41

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют создание группы, в которую войдут депутаты, поддерживающие Россию и Азербайждан, а ее секретарем должен стать скандально известный Тьерри Мариани.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды", который располагает копиями уставных документов группы.

Политическую группу под названием "Свободные демократы" должны были создать еще в июне, но ее создание заблокировали из-за ошибок организаторов: депутаты нашли плагиат в учредительных документах, а члены новой группы вовремя не вышли из своих политических групп. Ожидается, что процесс завершится на осенней сессии.

В ее состав должны войти 24 депутата из разных фракций, ранее поддерживали позицию России и Азербайджана, а возглавит ее итальянец Адель Гамбаро.

перечень членов группы руководство группы

В случае создания пророссийская группа получает место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков, которых пытаться назначать на вопрос, критически важные для Баку и Москвы, а также впоследствии может претендовать на должность президента ПАСЕ по квотному принципу.

Примечательно, что на должность генерального секретаря группы номинирован скандально известный Тьерри Мариани, пророссийский экс-депутата из Франции, который в этом году потерпел поражение на парламентских выборах. Мариани известен как ключевой лоббист российских интересов в ПАСЕ. Он неоднократно возглавлял делегации парламентариев, посещавших Крым, несмотря на протесты Киева.

Сейчас Мариани сохраняет статус члена ПАСЕ, поэтому фигурирует также среди представителей данной группы. Но даже после замены состав французской делегации он, вероятно, останется в ассамблее - секретари всех политических групп являются оплачиваемыми сотрудниками секретариата ПАСЕ.

Детальнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье "Шаг к изгнанию Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом"