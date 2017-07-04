Найти
АКТУАЛЬНО

В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма

Коррупция и слабая судебная система препятствуют инвестициям в Украину - посол Великобритании

ЕП одобрил 100 миллионов евро помощи Молдове при условии соблюдения жестких требований

Европарламент проголосовал за дополнительные торговые преференции для Украины

Европарламент утвердил на должность еврокомиссара докладчика по украинскому безвизу

Украина не пустила чешского депутата, который был наблюдателем "референдума" в Крыму



В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма

Вторник, 04 июля 2017, 19:41
Версия для печати Комментарии

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют создание группы, в которую войдут депутаты, поддерживающие Россию и Азербайждан, а ее секретарем должен стать скандально известный Тьерри Мариани.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды", который располагает копиями уставных документов группы.

Политическую группу под названием "Свободные демократы" должны были создать еще в июне, но ее создание заблокировали из-за ошибок организаторов: депутаты нашли плагиат в учредительных документах, а члены новой группы вовремя не вышли из своих политических групп. Ожидается, что процесс завершится на осенней сессии.

В ее состав должны войти 24 депутата из разных фракций, ранее поддерживали позицию России и Азербайджана, а возглавит ее итальянец Адель Гамбаро.

перечень членов группы
руководство группы

В случае создания пророссийская группа получает место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков, которых пытаться назначать на вопрос, критически важные для Баку и Москвы, а также впоследствии может претендовать на должность президента ПАСЕ по квотному принципу.

Примечательно, что на должность генерального секретаря группы номинирован скандально известный Тьерри Мариани, пророссийский экс-депутата из Франции, который в этом году потерпел поражение на парламентских выборах. Мариани известен как ключевой лоббист российских интересов в ПАСЕ. Он неоднократно возглавлял делегации парламентариев, посещавших Крым, несмотря на протесты Киева.

 Сейчас Мариани сохраняет статус члена ПАСЕ, поэтому фигурирует также среди представителей данной группы. Но даже после замены состав французской делегации он, вероятно, останется в ассамблее - секретари всех политических групп являются оплачиваемыми сотрудниками секретариата ПАСЕ.

Детальнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье "Шаг к изгнанию Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом"

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:48
В Германии растет число преступлений, совершенных правыми экстремистами
19:41
В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма
19:26
Россия может разместить свою военную полицию в буферных зонах Сирии
19:04
Германия назначила почетного консула в Черновцах
18:46
С начала года в Европу морем прибыли более 100 тысяч мигрантов
18:16
ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам курдов на севере Ирака
17:49
Коррупция и слабая судебная система препятствуют инвестициям в Украину - посол Великобритании
17:14
Бельгия лишает статуса беженца просителей убежища, ездивших домой "в отпуск"
17:08
Великобритания предоставит Украине 40 млн фунтов стерлингов помощи в 2017-2018 годах
16:41
Ле Пен хочет реформировать "Национальный фронт" и изменить название
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом

Кремль выполнил свои угрозы и приостановил финансирование Совета Европы. Этот шаг оставляет не много вариантов: либо в следующие годы Россия "одумается" и погасит долг с процентами и пеней, либо – рано или поздно – встанет вопрос о ее членстве в Совете Европы...

Виктор Савинок, для Европейской правды

Друзья Украины и враги атомной энергетики: войдут ли "Зеленые" в новую германскую коалицию

Свидетельство политического веса "Союза 90/Зеленых" – историческое решение Бундестага о легализации однополых браков. Ведь принятие такого решения было ключевым требованием партии для участия в будущей коалиции. Формирование такой коалиции – крайне желательный сценарий для Украины.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  