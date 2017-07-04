Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев _ Вторник, 04 июля 2017, 14:18

Фото svoboda.org

В конце прошлой недели Российская Федерация вновь доказала, что умеет действовать асимметрично.

Вопреки ожиданиям чиновников в Страсбурге, Кремль выполнил свои угрозы и приостановил финансирование Совета Европы. Этот шаг не оставляет много вариантов: либо в следующие годы Россия "одумается" и погасит долг с процентами и пеней, либо – рано или поздно – встанет вопрос о ее членстве в Совете Европы.

Но не стоит надеяться, что Россия потеряла интерес к СЕ.

Наоборот, в чем-то ее активность даже возросла.

В частности, теперь в Москве ставят под вопрос о законности ключевых кадровых решений Совета Европы.

Также "Европейской правде" стало известно о создании в ПАСЕ объединения депутатов в защиту России и Азербайджана. Этот союз должен трудоустроить главного российского лоббиста ассамблеи – французского экс-депутата Тьерри Мариани, который потерпел поражение на нынешних выборах.

Продолжается скандал вокруг президента ассамблеи. Педро Аграмунт продолжает борьбу за эту должность, хотя его уже отстранили от исполнения обязанностей. Но даже его увольнение не сведет к нулю симпатии к РФ: уже известно, что следующим полномочным президентом опять станет политик с сантиментами к России.

В конце концов, сейчас есть все основания предполагать, что РФ до последнего будет работать в Страсбурге, подрывая организацию изнутри, пока другие страны СЕ не поставят вопрос о ее исключении из организации.





Счетчик для России

Нервную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которой вышел на новый виток конфликт между ассамблеей и ее пророссийским президентом Педро Аграмунтом, подытожило заявление МИД РФ.

Россияне объявили, что приостанавливают уплату членских взносов в бюджет СЕ в 2017 году в связи с "глубоким кризисом в ПАСЕ". Время для публичного заявления Москвы было выбрано как нельзя лучше – оно ​​прозвучало в пятницу в обед, летняя сессия ассамблеи только что завершилась и у депутатов уже не было трибуны для реакции на него.

Правда, это решение нельзя назвать неожиданным.

Россияне давно угрожали Страсбургу уменьшить или приостановить финансирование организации, которая следит за соблюдением прав человека. В последние два года эти угрозы стали регулярными, а в начале июня спикер Госдумы сделал заявление, что его страна намерена "оштрафовать" СЕ на 11 млн евро, не уплатив остаток годового взноса. Сейчас эта линия подтверждена официально.

Что означает решение Кремля о приостановлении финансирования Совета Европы?

Во-первых, чтобы избежать разночтений, надо подчеркнуть: в Москве не говорят о полном отказе от уплаты членских взносов, а лишь уменьшают их на треть.

Россия должна была заплатить в бюджет СЕ 33 млн евро в 2017 году, а сейчас объявила, что не будет платить 11 млн евро из этой суммы. Однако из заявления МИД РФ следует, что в следующем году они возобновят платежи – вероятно, снова заплатив часть своего взноса.

Вот только есть проблема: Россия не имеет права менять сумму, как ей заблагорассудится.

Взнос каждого государства-члена СЕ определяется по единой для всех стран методике; в частности, он зависит от количества населения и ВВП страны. Исключение для России невозможно, ведь в этом случае другие государства также могут захотеть уменьшить свои расходы. И то, что Россия возобновит выплаты в следующем году, не решает проблему нынешнего неплатежа: он превращается в международно признанный долг.

Уже с 1 июля по долгу РФ начали начислять проценты.

В первые 6 месяцев "счетчик" будет добавлять к долгу России по 0,5% в месяц, далее – по 1%, то есть более чем 100 тысяч евро в месяц. Не будет полной оплаты еще и в следующем году – сумма российского долга дополнительно увеличится.

И никакие объяснения РФ о том, что она "недовольна работой организации", не будут достаточным обоснованием для того, чтобы другие государства закрыли глаза на проблему неплатежей.

Как долго РФ останется в составе Совета Европы с многомиллионным долгом? Ответ на этот вопрос остается открытым, и понятно, что это не может продолжаться вечно.





Шантаж на 11 миллионов

На самом деле долги перед Страсбургом возникают не только у России. Традиционными должниками являются балканские страны – в прошлом году в Страсбурге жаловались, что на балансе уже больше года "висит" остаток долга Черногории и Македонии.

А если речь идет не только об основном бюджете организации, но и о ее "дочках" в различных сферах, то должников еще больше. К примеру, Украина в прошлогоднем отчете указана среди неплательщиков в европейский директорат по вопросам качества лекарств.

Но главное отличие – в масштабах бюджетной дыры.

К примеру, балканский долг с 2015 года – это всего... 8000 евро. Украинский многолетний долг перед медицинской составляющей Совета Европы в прошлом году был определен в сумме не более 100 тысяч евро.

Однако решение России создало в бюджете Совета Европы дыру в 11 миллионов, с перспективой ежегодного увеличения этой суммы. Это более 7% бюджета организации – сумма, неуплата которой создает серьезные проблемы для нее.

Причем РФ не скрывает: речь идет о прямом политическом шантаже Страсбурга.

В ведомстве Сергея Лаврова уже сделали заявление о том, что заплатят взнос в обмен на снятие санкций в ПАСЕ. "Платеж за 2017 год приостановлен до безусловного восстановления полномочий делегации Федерального собрания РФ в ассамблее", – говорится в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

Итак, есть три базовых варианта:

– либо Ассамблея пойдет на уступки и отменит санкции;

– либо в какой-то момент Москва "одумается" и выплатит долг;

– либо на повестке дня появится вопрос о приостановлении членства России в организации.

Первый сценарий – малореалистичный. Санкционные решения принимают не чиновники в Страсбурге, а депутаты из национальных парламентов, которые все равно не пострадают от финансового кризиса в СЕ. Все последние решения по вопросу российско-украинского конфликта давали уверенное большинство голосов в пользу Украины. К тому же Россия публично требует отмены всех санкций без исключения, поэтому их частичное смягчение вряд ли будет принято.

Второй сценарий был бы желательным для Страсбурга, но мало веры в то, что Россия, начав открытый шантаж в адрес Совета Европы, отступится от своей позиции.

Поэтому остается третий сценарий. Хотя с ним тоже не все просто.





Развод со славянкой

Многочисленные источники "Европейской правды" утверждают, что в Страсбурге бытует другое мнение: там верят, что с россиянами будет найден компромисс. В офисе генсека Ягланда также до последнего надеялись, что нынешние угрозы останутся на бумаге, а российский МИД сможет убедить Кремль не останавливать платежи. Но жизнь подтвердила правоту скептиков.

В настоящее время у России масса поводов для выхода из Совета Европы.

Речь идет не только о ситуации в ПАСЕ, где Москва потерпела ряд поражений, после чего просто перестала подавать списки на участие в ассамблее. Россияне лишились поддержки во всех ключевых органах СЕ.

Каждый год у России все больше и больше проблем с Европейским судом по правам человека.

Речь уже не только о деле ЮКОСа. Недавно возобновился поток решений, в которых ЕСПЧ признает Россию ответственной за действия Приднестровья. На подходе сотни дел в отношении российских действий в Крыму и на Донбассе, по которым тоже будут вынесены решения против России, несмотря на заявления о "нас там нет" (подробнее об этом – в статье "Страсбург готовится наказывать Россию за Донбасс").

Еще одно пилотное дело – решение против РФ по поводу "пропаганды гомосексуализма". А еще в этой очереди – решение по делам "узников Болотной". Список можно продолжать долго.

Эти решения Россия наверняка сочтет политическими и не будет их выполнять, создавая дополнительные проблемы в отношениях с Советом Европы.

В то же время аргументов в пользу сохранения членства в СЕ для России остается все меньше.

Россияне уже давно не влияют на решение организации по ключевым вопросам, а голосование в комитете министров по Крыму и российской агрессии превратилось в игру в одни ворота: решения утверждаются почти единогласно, и только Россия и Армения голосуют против.

По сути, остался один плюс от членства. Но он – весомый.

Москва выигрывает там, где есть кризис. А ее участие в Совете Европы создает постоянный кризис в организации.

Довольно показательным примером является деятельность ПАСЕ. Из-за истории с Педро Аграмунтом ассамблея уже полгода не может вернуться к нормальной работе, эта тема перессорила ведущих депутатов и лидеров групп.

Похоже, именно это подталкивает россиян к решению оставаться в составе Совета Европы.

И самое главное: Россия вряд ли когда-нибудь объявит, что выходит из организации по своей воле. Она будет ждать исключения, чтобы оказаться в роли жертвы. И это дополнительно задерживает решение нынешнего кризиса.





Атака на ассамблею

Кстати, об Аграмунте.

"Европейская правда" подробно писала о сложившейся ситуации (см. публикацию "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ").

Эта проблема будет решена не позднее осенней сессии, но не стоит надеяться, что проблема пророссийских взглядов нового руководителя ПАСЕ исчезнет.

Осенью будет назначен временный президент, только на одну сессию. Постоянного, на два года, будут избирать в январе.

Интриги с его избранием нет. Представители нескольких политических групп подтвердили ЕП, что есть четкая договоренность: ассамблею возглавит представитель социалистов. Фракция социалистов в июне уже объявила своего кандидата. Им станет глава группы, итальянский депутат Мишель Николетти.

Новый руководитель вряд ли будет повторять те глупости, которые делал Аграмунт: нынешний скандал наглядно продемонстрировал, насколько опасна открытая поддержка россиян.

Но это не отменяет того факта, что будущий президент ПАСЕ поддерживает возобновление тесных отношений с РФ.

И, наконец, в ассамблее появляется еще один агент влияния РФ.

Официально об этом еще не сообщалось, но в ближайшее время в ПАСЕ появится официальная "фракция поддержки" России и Азербайджана. Политическую группу под названием "Свободные демократы" должны были создать еще в июне, но из-за ошибки организаторов этот процесс заблокировали (если конкретнее, то депутаты нашли плагиат в учредительных документах, а члены группы вовремя не вышли из своих политических групп).

Но это – исключительно технический вопрос, который наверняка будет решен до осенней сессии.

"Европейская правда" имеет на руках копии учредительных документов группы. В ее состав должны войти 24 депутата, а возглавит ее итальянец Аиело.

В группу вошли депутаты из разных фракций, ранее поддерживавшие позицию России и Азербайджана. И нет никаких сомнений, что в случае возвращения России в ПАСЕ (хотя этот вариант и маловероятно) ее пополнят немало россиян.

Это означает, что пророссийская группа получит место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков, которых будут пытаться назначать по вопросам, критически важным для Баку и Москвы.

Все это означает, что битва за ПАСЕ еще далека от завершения. И следующие годы в Страсбурге точно не будут скучными ни для депутатов, ни для журналистов. Вот только Совету Европы это вряд ли пойдет на пользу.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", Страсбург–Киев