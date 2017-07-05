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Германия купила информацию Panama Papers за 5 млн евро – СМИ

Среда, 05 июля 2017, 15:41
Версия для печати Комментарии

Германия заплатила несколько миллионов евро за документы Panama Papers, в которых содержится информация об оффшорном уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Вild.

Немецкое федеральное управление уголовной полиции (BKA) в заявлении на своем сайте подтвердило, что располагает документами и проведет детальную оценку материалов, насчитывающих миллионы страниц.

Ведомство не назвало сумму, но СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщают о 5 млн евро. BKA также создало специальную структуру, которая будет заниматься только изучением документов. Полиция отметила, что проверка данных, вероятно, займет несколько месяцев.

Примерно 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в прошлом году попали к немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, а затем к другим новостным организациям в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Süddeutsche Zeitung на своем сайте заявила, что отказалась передавать документы для защиты своих источников, и сообщила, что на прошлой неделе команда федеральной полиции и прокуроров посетила Панаму, чтобы встретиться с местными чиновниками.

В прошлом году Дания заплатила 1,2 млн евро за информацию о своих гражданах, которая содержалась в документах Panama Papers.

Как известно, из одной из самых засекреченных компаний мира - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca - просочились 11 млн документов.

Благодаря масштабному утечки конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные лица используют оффшорные зоны, чтобы скрыть свои доходы.

Среди фигурантов по делу так называемых панамских документе есть фамилии и ведущих европейских чиновников.

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