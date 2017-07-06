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Визит Трампа в Варшаву усиливает позицию Польши в ЕС – польский президент

Четверг, 06 июля 2017, 09:01
Версия для печати Комментарии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Варшаву усиливает позицию Польши в Европейском Союзе.

Об этом он заявил в четверг, 6 июля, сообщает Reuters.

"Это второй зарубежный визит президента Трампа, и он начинается в Польше. Это показывает, что мы являемся страной, которая имеет значение, и это укрепляет нашу позицию в Европейском Союзе", - заявил Дуда на публичном радио.

Как известно, Трамп прибыл в Варшаву в среду, 5 июля.

Ранее издание The Guardian сообщало, что визит президента США в Польшу проправительственная польская пресса уже сравнила с историческим визитом в Западный Берлин Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, однако поездка Трампа в Варшаву на этой неделе вызвала опасения из-за стратегии американского президента, которая несет угрозу не объединить, а разделить Европу.

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