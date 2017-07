Трамп: "С нетерпением жду встречи с лидерами, включая Путина"

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, включая встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я с нетерпением жду сегодняшние встречи с мировыми лидерами, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Есть много вопросов для обсуждения", - написал он.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸