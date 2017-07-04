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В Кремле заявили, что встреча Трампа с Путиным состоится 7 июля

Вторник, 04 июля 2017, 14:27
Версия для печати Комментарии

В Кремле заявили, что первая личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает "РИА Новости".

Накануне Ушаков заявил, что во время встречи будут обсуждаться вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуация в Сирии и в Украине.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 хочет затронуть тему терроризма и контроля над вооружениями.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил договоренности о встрече двух президентов в кулуарах саммита, однако не сообщил, какие вопросы они обсудят.

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