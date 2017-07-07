Почти две трети государств ООН приняли договор о запрещении ядерного оружия

Пятница, 07 июля 2017, 20:01

Почти две трети государств-членов ООН в пятницу проголосували за договор о запрещении ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу через 90 дней после того как его ратифицируют 50 стран. За документ проголосовали 122 государства, одно голосовало против (Нидерланды), одно - воздержалось (Сингапур).

Переговоры по договору продолжались несколько месяцев, их бойкотировали США, Великобритания, Франция, Россия и другие страны. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, не проголосовало за документ.

В начале переговоров по договору постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ряд стран не будут в них участие, поскольку преданные Договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970 году.

Сторонники же документа говорят о историческом характере сегодняшнего голосования.