Трампа и Путина просят снять угрозу ядерной войны во время саммита G20

Вторник, 27 июня 2017, 17:41

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в Гамбурге получили от председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера и еще четырех экспертов открытое письмо с призывом принять меры для "уменьшения ядерной и других военных угроз".

Открытое письмо, которое датируется 27 июня, подписано бывшим министром иностранных дел России Игорем Ивановым, бывшим министром обороны Великобритании Десом Брауном и бывшим американским сенатором Сэмом Нанном.

"Пропасть между Россией и Западом, кажется, теперь шире, чем в любой момент со времен Холодной войны .... Несмотря на значительные различия, Соединенные Штаты, Россия и Европа могут и должны работать вместе в сфере реальных общих интересов - самый главный из них - снижение ядерных и других военных рисков и предотвращения катастрофических терактов ", - говорится в открытом письме.

Авторы письма определили четыре основные шаги, чтобы начать процесс.

"Исходным моментом может стать новая совместная президентская декларация США и РФ о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна начаться", - заявили авторы письма.

Кроме того, авторы письма предлагают увеличить военную коммуникацию через возможную новую "группу кризисного управления Россия-НАТО".

Как известно, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

Напомним, в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что в случае войны между Россией и США ее "никто бы не пережил".