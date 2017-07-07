Майже дві третини держав ООН схвалили договір про заборону ядерної зброї

П'ятниця, 07 липня 2017, 20:01

Майже дві третини держав-членів ООН у п’ятницю погодили договір про заборону ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Договір про заборону ядерної зброї вступить в силу через 90 днів після того як його ратифікують 50 країн. За документ проголосували 122 держави, одна голосувала проти (Нідерланди), одна – утрималася (Сингапур).

Переговори щодо договору тривали кілька місяців, їх бойкотували США, Британія, Франція, Росія та інші країни. Жодна з держав, що володіють ядерною зброєю, не проголосувала за документ.

На початку переговорів щодо договору постпред США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що низка країн не братимуть в них участь, оскільки віддані договорю про нерозповсюдження ядерної зброї, який набув чинності у 1970 році.

Прихильники ж документа кажуть про історичних характер сьогоднішнього голосування.