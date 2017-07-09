Германия начала вывод военных с турецкой авиабазы "Инджирлик"

Воскресенье, 09 июля 2017, 16:38

Германия в воскресенье начала выводить свои войска с турецкой авиабазы "Инджирлик", где они поддерживали международные операции против "Исламского государства".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию пресс-секретаря Минобороны ФРГ.

Немецкий самолет-заправщик покинул базу "Инджирлик" в воскресенье и направился на военную базу в Иордании.

Туда же сейчас перемещают оборудование, необходимое для размещения самолетов "Tornado", которые сейчас находятся в Турции. Самолеты планируют разместить в Иордании в октябре. На турецкой базе "Инджирлик" размещены около 260 немцев.

Официальный представитель Турции подтвердил начало вывода немецких военных, заявив, что министр обороны Германии сообщила своему турецкому коллеге о дате вывода, когда они встречались во время саммита НАТО в Брюсселе.

Причиной вывода контингента с базы "Инджирлик" стал запрет со стороны турецких властей немецким депутатам посещать солдат Бундесвера. Это было ответом на предоставление в Германии убежища турецким солдатам, которые как военные НАТО были дислоцированы на территории ФРГ.

Вывод контингента с территории другого государства-члена НАТО является беспрецедентным в истории Бундесвера.