Супермаркеты Британии изымают салаты и сэндвичи из-за 700 тыс. зараженных яиц

Четверг, 10 августа 2017, 18:28

Супермаркеты Великобритании срочно начали изъятие салатов и бутербродов после того, как стало известно о 700 000 нидерландских яиц, потенциально зараженных фипронилом.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, такие крупные сети супермаркетов как Asda, Morrisons и Sainsbury's срочно начали изъятие миллионов свежих салатов, бутербродов и начинок, содержащих зараженные инсектицидами яйца.

Ранее Британское агентство по пищевым стандартам (FSA) сообщило, что около 700 000 яиц с нидерландских ферм, потенциально зараженных фипронилом, могли попасть в Британию.

Ранее сообщалось, что зараженные фипронилом куриные яйца могли попасть на полки магазинов семи стран ЕС.

Напомним, в конце июля власти Нидерландов закрыли ряд ферм после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила. Это инсектицид, который запрещено использовать на животноводческих фермах из-за угрозы для здоровья человека. В частности, фипронил может повлиять на работу почек, печени и щитовидной железы.

В связи с "яичным скандалом" в Бельгии начато расследование против фирмы, которая производила средство для уничтожения насекомых, содержавшее запрещенный фипронил.

Расследование в связи со скандалом проходит в Германии, которая закупала яйца в Нидерландах.

Недавно Бельгия заявила, что Нидерланды обнаружили потенциально зараженные инсектицидами яйца еще в ноябре 2016 года, за девять месяцев до того, как в ЕС разгорелся скандал.