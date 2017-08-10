Найти
АКТУАЛЬНО

ЕС расширил санкции против Северной Кореи

У побережья Испании задержали судно с тоннами гашиша и 11 украинцами

Особенности безвиза: украинцев могут снимать с рейса при отсутствии обратного билета

Компьютерный сбой парализовал работу аэропорта в Тбилиси

Российский самолет пролетел над зданиями ЦРУ, Капитолия и Пентагона

Спецпредставитель США по Украине вскоре встретится с Сурковым – СМИ

ФБР провело обыск дома Манафорта – экс-главы избирательного штаба Трампа






Супермаркеты Британии изымают салаты и сэндвичи из-за 700 тыс. зараженных яиц

Четверг, 10 августа 2017, 18:28
Версия для печати Комментарии

Супермаркеты Великобритании срочно начали изъятие салатов и бутербродов после того, как стало известно о 700 000 нидерландских яиц, потенциально зараженных фипронилом.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, такие крупные сети супермаркетов как Asda, Morrisons и Sainsbury's срочно начали изъятие миллионов свежих салатов, бутербродов и начинок, содержащих зараженные инсектицидами яйца.

Ранее Британское агентство по пищевым стандартам (FSA) сообщило, что около 700 000 яиц с нидерландских ферм, потенциально зараженных фипронилом, могли попасть в Британию.

Ранее сообщалось, что зараженные фипронилом куриные яйца могли попасть на полки магазинов семи стран ЕС.

Напомним, в конце июля власти Нидерландов закрыли ряд ферм после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила. Это инсектицид, который запрещено использовать на животноводческих фермах из-за угрозы для здоровья человека. В частности, фипронил может повлиять на работу почек, печени и щитовидной железы.

В связи с "яичным скандалом" в Бельгии начато расследование против фирмы, которая производила средство для уничтожения насекомых, содержавшее запрещенный фипронил.

Расследование в связи со скандалом проходит в Германии, которая закупала яйца в Нидерландах.

Недавно Бельгия заявила, что Нидерланды обнаружили потенциально зараженные инсектицидами яйца еще в ноябре 2016 года, за девять месяцев до того, как в ЕС разгорелся скандал.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:58
Чешская полиция просит парламент допустить преследование экс-министра финансов
19:15
Большинство поляков хотят репараций от Германии - опрос
18:28
Супермаркеты Британии изымают салаты и сэндвичи из-за 700 тыс. зараженных яиц
18:03
Президент Польши заблокировал назначение министром обороны новых генералов
17:39
Сенатор Маккейн представил свою стратегию миссии США в Афганистане
16:44
В Германии полицейских предостерегают от поездок в Россию – СМИ
16:23
"Яичный скандал": в Нидерландах задержаны два человека
16:14
ЕС расширил санкции против Северной Кореи
16:05
Чехия судится с ЕС из-за усиления контроля над оружием
15:52
Более 700 тысяч потенциально зараженных яиц из Нидерландов попали в Британию
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Два друга Путина в Германии: скандалы, способные изменить предвыборные расклады

Скандальное заявление лидера партии свободных демократов по Крыму может повлиять на формат будущей германской коалиции. Если до сих пор самым желанным сценарием для партии Меркель был альянс именно со свободными демократами, то теперь растут шансы на коалицию с "зелеными".

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посол Чехии: Мы открываем возможность поставок военной техники в Украину

Радек Матула: "Я уважаю право президента Земана высказывать свое мнение по вопросам внешней политики. И, конечно, я знаю, что многие из этих высказываний Украине не нравились. Но большинство из них датированы 2014-2015 годами... Я уверен, что позиция Чехии не изменится..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  