Супермаркети Британії вилучають салати та сендвічі через 700 тис. заражених яєць

Четвер, 10 серпня 2017, 18:28

Супермаркети Великої Британії терміново почали вилучення салатів та бутербродів після того, як стало відомо про 700 тисяч нідерландських яєць, потенційно заражених фіпронілом.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, такі великі мережі супермаркетів як Asda, Morrisons та Sainsbury's терміново почали вилучення мільйонів свіжих салатів, бутербродів та начинок, що містять заражені інсектицидами яйця.

Раніше Британське агентство з харчових стандартів (FSA) повідомило, що близько 700 000 яєць з нідерландських ферм, потенційно заражених фіпронілом, могли потрапити до Британії.

Раніше повідомлялося, що заражені фіпронілом курячі яйця могли потрапити на полиці магазинів семи країн ЄС.

Нагадаємо, наприкінці липня влада Нідерландів закрила низку ферм після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу. Це інсектицид, який заборонено використовувати на тваринницьких фермах через загрозу для здоров’я людини. Зокрема, фіпроніл може вплинути на роботу нирок, печінки та щитовидної залози.

У зв’язку з "яєчним скандалом" у Бельгії розпочато розслідування проти фірми, яка виготовляла засіб для знищення комах, що містив заборонений фіпроніл.

Розслідування у зв’язку зі скандалом триває у Німеччині, яка закуповувала яйця у Нідерландах.

Нещодавно Бельгія заявила, що Нідерланди виявили потенційно заражені інсектицидами яйця ще у листопаді 2016 року, за дев'ять місяців до того, як у ЄС розгорівся скандал.