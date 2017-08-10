Большинство поляков хотят репараций от Германии - опрос

Четверг, 10 августа 2017, 19:15

Большинство поляков считают, что Германия должна выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в результатах опроса Ipsos, сообщает Polskie Radio.

Согласно опросу, 31% опрошенных высказали противоположное мнение, а 6% - не определились.

68% респондентов ответили положительно, когда их спросили: "Как вы думаете, должны ли немцы заплатить Польши компенсацию за преступления геноцида, совершенные ими против польской нации во время Второй мировой войны?"

Сообщается, что социологическая компания Ipsos провела свой опрос 8-9 августа.

Напомним, польские власти размышляет над требованием от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши во время Второй мировой войны.

По словам депутата правящей партии "Право и справедливость" Аркадиуша Муларчика, решение может быть принято до 11 августа.