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Исламское государство взяло ответственность за теракт в Барселоне

Четверг, 17 августа 2017, 22:44
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Террористическая организация ИГИЛ заявила, что теракт в Барселоне, который унес жизни не менее 13 человек, был совершен ее бойцами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Amaq, новостное агентство Исламского государства.

"Исполнители Барселонского нападения являются солдатами Исламского государства, они провели эту операцию в ответ на призывы (со стороны ИГИЛ) о том, что государства участники коалиции (против Исламского государства) должны стать мишенью", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", ранее полиция задержала одного из террористов, другой был застрелен.

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