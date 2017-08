Исламское государство взяло ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая организация ИГИЛ заявила, что теракт в Барселоне, который унес жизни не менее 13 человек, был совершен ее бойцами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Amaq, новостное агентство Исламского государства.

"Исполнители Барселонского нападения являются солдатами Исламского государства, они провели эту операцию в ответ на призывы (со стороны ИГИЛ) о том, что государства участники коалиции (против Исламского государства) должны стать мишенью", - говорится в заявлении.

JUST IN: Islamic State claims responsibility for deadly van attack in Barcelona through its Amaq news agency https://t.co/7Ixd4BeBcr