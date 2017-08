"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Барселоні

Терористична організація ІДІЛ заявила, що теракт у Барселоні, який забрав життя щонайменше 13 людей, був скоєний її бійцями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Amaq, новинну агенцію "Ісламської держави".

"Виконавці Барселонського нападу є солдатами Ісламської держави, вони провели цю операцію у відповідь на заклики (з боку ІДІЛ) про те, що держави учасниці коаліції (проти Ісламської держави) мають стати мішенню", - йдеться у заяві.

