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Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек

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Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек

Пятница, 18 августа 2017, 08:03
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Число пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление местных властей.

Информация о количестве пострадавших в течение ночи постоянно менялась. Последние официальные данные свидетельствуют о том, что в больницы доставили 86 раненых, но эти данные были обнародованы еще Службой гражданской защиты Каталонии еще в час ночи.

По состоянию на утро известно, что 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 23 человека получили ранения средней степени тяжести.

Многие жители Барселоны оправились в больницы, чтобы сдать кровь, но медики уверяют, что у них достаточно крови и плазмы для пострадавших.

Ранее стало известно, что в результате теракта в Барселоне ранения получили граждане 18 национальностей.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрилс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, полиция признала инцидент терактом.

Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ранений. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы.

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