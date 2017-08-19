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Полиция признала терактом нападение в финском городе Турку

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Полиция признала терактом нападение в финском городе Турку

Суббота, 19 августа 2017, 11:26
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Полиция Финляндии расследует пятничный нападение с ножом в городе Турку как террористический акт.

Об этом сообщает издание Helsinki Sanomat.

Полиция также установили личность нападавшего. Это -18-летний гражданин Марокко. Сейчас он находится в больнице, поскольку в ходе задержания правоохранители его ранили.

Ночью полиция провела задержания нескольких человек и сейчас выясняет их причастность к нападению.

В пятницу после обеда вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Среди погибших - двое граждан Финляндии. Ранения получили также иностранцы: один итальянец и двое шведов.

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