Полиция признала терактом нападение в финском городе Турку

Суббота, 19 августа 2017, 11:26

Полиция Финляндии расследует пятничный нападение с ножом в городе Турку как террористический акт.

Об этом сообщает издание Helsinki Sanomat.

Полиция также установили личность нападавшего. Это -18-летний гражданин Марокко. Сейчас он находится в больнице, поскольку в ходе задержания правоохранители его ранили.

Ночью полиция провела задержания нескольких человек и сейчас выясняет их причастность к нападению.

В пятницу после обеда вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Среди погибших - двое граждан Финляндии. Ранения получили также иностранцы: один итальянец и двое шведов.