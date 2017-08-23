Найти
АКТУАЛЬНО

Смерть на "Наутилусе": обезглавленное тело принадлежит пропавшей журналистке

Испанский суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии

В Польше открыли дело против экс-президента Леха Валенсы

В Хорватии снова бушуют пожары, по подозрению в поджоге задержали подростков

Британия хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit

Каталонский террорист подтвердил в суде план подорвать собор Святого семейства

Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов






Ким Чен Ын приказал увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Среда, 23 августа 2017, 08:54
Версия для печати Комментарии

Северокорейский лидер Ким Чен Ен приказал увеличить выпуск ракетных двигателей твердого топлива и ракетных боеголовок.

Об этом он заявил во время визита в институт химических материалов, сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

"Он поручил институту производить больше твердотопливных ракетных двигателей и ракетных боеголовок путем использования высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", - говорится в сообщении.

Сообщение о визите Ким Чен Ына в институт, появилось вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что в КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции ООН о санкциях.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:56
Британия хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit
09:35
Трамп считает, что Ким Чен Ын начал уважать США
09:20
Штайнмайер предостерегает Москву от конфронтации с Западом
09:12
Смерть на "Наутилусе": обезглавленное тело принадлежит пропавшей журналистке
08:54
Ким Чен Ын приказал увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей
08:38
Испанский суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии
08:13
Подозреваемый в нападении в финском Турку хотел вступить в ИГИЛ – СМИ
07:59
Командующего ВМС США уволят после инцидента с эсминцем – СМИ
07:43
Лидеры "нормандской четверки" выразили поддержку новому перемирию на Донбассе
19:52
Берлин приветствовал планы США в Афганистане, но свой контингент не расширит
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Александр Левченко, посол в Хорватии в 2010-2017 годах

Сепаратисты в полиции и выборы с оккупантами: возможно ли вернуть Донбасс по хорватскому сценарию

Это не ошибка – появился специальный орган для помощи тем, кто не так давно поддерживал сепаратистов!.. Украина когда-нибудь тоже сможет быстро реинтегрировать временно оккупированные территории Донбасса мирным путем. И тогда хорватский опыт будет нам очень нужен...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Генерал-посол Владимира Путина: как дипломат под санкциями возглавил миссию России в США

Новый посол России - карьерный дипломат, но не простой, а "военный". Дипломат с генеральским званием, что само по себе является достаточно редким явлением. Но для нас важно то, что российский посол в США был причастен к агрессии РФ против Украины...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  