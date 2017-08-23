Ким Чен Ын приказал увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Среда, 23 августа 2017, 08:54

Северокорейский лидер Ким Чен Ен приказал увеличить выпуск ракетных двигателей твердого топлива и ракетных боеголовок.

Об этом он заявил во время визита в институт химических материалов, сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

"Он поручил институту производить больше твердотопливных ракетных двигателей и ракетных боеголовок путем использования высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", - говорится в сообщении.

Сообщение о визите Ким Чен Ына в институт, появилось вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что в КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции ООН о санкциях.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.