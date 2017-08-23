Посольство США поздравило Украину с Днем независимости песней

Среда, 23 августа 2017, 15:38

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Сотрудники посольства США в Украине поздравили украинцев с Днем независимости песней.

Праздничный видеоролик опубликовали на страницах посольства в Twitter, Facebook и Youtube.

"От имени американского народа Посол Мари Йованович и сотрудники посольства США в Украине желают украинцам счастливого Дня Независимости", - сообщает в соцсети посольство.

На видео сотрудники посольства в вышиванках и с украинскими флагами исполняют песню рок-группы "Нумер 482" "Доброе утро, Украина!", которая играет на фоне.

В конце ролика посол Мари Йованович обратилась с поздравлением на украинском. "Самые лучшие поздравления от американских друзей. Мира вам и процветания", - отметила она.