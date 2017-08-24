За последние годы США предоставили Украине 750 млн долларов помощи - Мэттис

Четверг, 24 августа 2017, 15:01

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что общая сумма помощи США Украине за последние годы составляет около 750 млн долларов.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает УНИАН.

"Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта. Это позволяет мне лучше проинформировать (администрацию президента Дональда Трампа - Ред.) после возвращения и отстаивать то, что, по моему мнению, вам нужно", - заявил Мэттис.

При этом он отметил, что в США недавно приняли решение о предоставлении Украине еще 175 млн долларов на закупку снаряжения для военных, в том числе специального легкого снаряжения.

Таким образом, добавил Маттис, в целом за последние несколько лет помощь США Украине уже составляет около 750 млн долларов.

Напомним, на совместной пресс-конференции в Киеве Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис ушли от ответа на вопрос о договоренности по поставкам в Украину летальной оружия.