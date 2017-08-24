"Яичный скандал": на фермах в Нидерландах нашли еще один запрещенный инсектицид

Четверг, 24 августа 2017, 16:08

Министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс заявила об обнаружении следов еще одного запрещенного инсектицида на нидерландских птицефабриках.

Об этом сообщает Euractiv.

В письме, направленном парламенту Нидерландов, министр заявила, что власти проводят расследование на пяти предприятиях, которые были связаны с компанией ChickenFriend в 2016 и 2017 годах.

Подозревают, что именно компания ChickenFriend виновна в попадании токсичного инсектицида фипронил в яйца, которые были поставлены в 18 стран Европы и за ее пределами. Фипронил применяют для уничтожения блох у животных, однако его запрещено использовать для животных, мясо которых едят люди.

Теперь нидерландские следователи обнаружили в продуктах, конфискованных из пяти птицефабрик, следы другого инсектицида - амитраза. Амитраз является "умеренно токсичным веществом", отмечают в министерстве. Он может привести к повреждению ЦНС и после потребления быстро разлагается в организме.

Амитраз разрешено использовать для свиней и крупного рогатого скота, но не для домашней птицы.

Масштабы рисков для здоровья людей от этого инсектицида пока не ясны, подчеркнула министр. До сих пор амитраз не было обнаружено в яйцах.

По последним данным, 18 стран, включая особый административный район Гонконг, сообщили о зараженных фипронилом яйцах.

В конце июля власти Нидерландов закрыла 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила.

Как сообщалось, правительство Бельгии признало, что в июне им было известно, что яйца из голландских птицеферм могут быть заражены.