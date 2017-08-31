Четверг, 31 августа 2017, 19:31

США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта в ответ на "необоснованные действия" России.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Государственный департамент США.

В частности, США требуют ограничить дипломатическое присутствие РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России.

Представитель Госдепа Хизер Науерт заявила, что таким образом США и РФ достигнут "паритета", ведь теперь каждая из стран будет иметь по три консульства.

Также Россия должна закрыть два дипломатических объекта - один в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Дедлайном закрытия Вашингтон установил 2 сентября.

Напомним, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Напомним, в июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Эти меры стали ответом на принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.