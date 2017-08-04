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В России из-за новых санкций ЕС угрожают наказать Siemens

Пятница, 04 августа 2017, 18:18
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В ответ на новые антироссийские санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым Россия может ввести собственные санкции против немецкого концерна.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает агентство "РИА Новости".

"Несмотря на четкие заявления России, что поставок не было, Siemens занял другую позицию. У них очень большой офис у нас, они продают здесь очень много бытовой техники, Bosh - это тот же Siemens. Посмотрим, какие ответные меры рассмотрит Минторг, МИД, эти меры, я думаю, будут", - сказал Джабаров.

Сенатор сказал, что не стоит драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживем".

Напомним, в пятницу Евросоюз расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым. В санационный список попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководитель отдела Минэнерго РФ Евгений Грабчак и глава ОАО ЗО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Также ЕС наложил санкции на три компании: ОАО ЗО "Технопромэкспорт", ООО ЗО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

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