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В Британии проживает более 35 000 фанатиков исламистов

Пятница, 01 сентября 2017, 08:47
Версия для печати Комментарии

Великобритания является домом для 35 000 фанатиков исламистов - больше, чем в любой другой стране в Европе.

Об этом заявил руководитель антитеррористического направления в ЕС, сообщает Telegraph.co.uk.

Жиль де Керчове предостерег, что среди этих 35 000 фанатиков - 3000 человек вызывают "тревогу" в разведки MI5.

Он также предупредил, что ИГИЛ в течение пяти лет будет пытаться осуществить кибер-атаку на атомные электростанции или системы управления воздушным движением, потенциально, заплатив российским хакерам за нарушение важных компьютерных систем.

"Соединенное Королевство идентифицировало от 20 000 до 35 000 радикалов. Из них 3000 вызывают волнения в MI5, а 500 из них находятся под постоянным и особым вниманием", - сказал Жиль де Керчове.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч фунтов в виде небольших пожертвований из Великобритании является основным источником доходов некоторых исламских экстремистских организаций.

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